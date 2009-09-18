Хто виграв би президентські вибори найближчого тижня
Дані інституту стратегічних досліджень
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ отримав би найбільшу кількість голосів виборців, якби президентські вибори відбулись найближчого тижня.
Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, коментуючи результати соціологічного опитування, яке проводилось очолюваною ним установою з 8 по 12 вересня.
Згідно з результатами опитування, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 21,3% респондентів, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО - 14%, за лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА - 10,1%, за нинішнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА - 7,1%, за голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА - 4,3%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 4%, за голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА - 2,9%, за лідера СПУ Олександра МОРОЗА - 1,6% опитаних.
Водночас за інших кандидатів готові були віддати свої голоси 3,1% українців, проголосувати проти всіх - 17,6% і не змогли визначитись 14% опитаних.
Коментуючи дані опитування, РУБАН висловив думку, що “напередодні початку виборчої кампанії відбувається певний застій рейтингів тих політиків, які вважаються фаворитами, а величезний фінансовий ресурс, якій вже вкладається окремими політиками не дає ефекту”. Крім того, за його словами, сьогодні спостерігається зростання кількості людей, які ”розчаровані існуючою політичною пропозицією”, а ”яскраві політичні шоу” не дають відповіді громадянам на те, що відбувається в країні.
Разом з тим РУБАН упевнений, що більшість громадян визначатимуться зі своїми політичними уподобаннями в останні дні виборчої кампанії.
Опитування проводилось Національним інститутом стратегічних досліджень з 8 по 12 вересня. За цей період інститут за квотною вибіркою опитав 2010 респондентів у всіх областях України, АР Крим, Києві. Похибка вибірки становить 2,2%.