Хто виграв би президентські вибори найближчого тижня

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ отримав би найбільшу кількість голосів виборців, якби президентські вибори відбулись найближчого тижня.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, коментуючи результати соціологічного опитування, яке проводилось очолюваною ним установою з 8 по 12 вересня.

Згідно з результатами опитування, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 21,3% респондентів, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО - 14%, за лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА - 10,1%, за нинішнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА - 7,1%, за голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА - 4,3%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 4%, за голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА - 2,9%, за лідера СПУ Олександра МОРОЗА - 1,6% опитаних.

Водночас за інших кандидатів готові були віддати свої голоси 3,1% українців, проголосувати проти всіх - 17,6% і не змогли визначитись 14% опитаних.

Коментуючи дані опитування, РУБАН висловив думку, що “напередодні початку виборчої кампанії відбувається певний застій рейтингів тих політиків, які вважаються фаворитами, а величезний фінансовий ресурс, якій вже вкладається окремими політиками не дає ефекту”. Крім того, за його словами, сьогодні спостерігається зростання кількості людей, які ”розчаровані існуючою політичною пропозицією”, а ”яскраві політичні шоу” не дають відповіді громадянам на те, що відбувається в країні.

Разом з тим РУБАН упевнений, що більшість громадян визначатимуться зі своїми політичними уподобаннями в останні дні виборчої кампанії.

Опитування проводилось Національним інститутом стратегічних досліджень з 8 по 12 вересня. За цей період інститут за квотною вибіркою опитав 2010 респондентів у всіх областях України, АР Крим, Києві. Похибка вибірки становить 2,2%.