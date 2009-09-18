Партія регіонів заперечує зв`язок із криміналітетом

Заступник голови Партії регіонів Василь ДЖАРТИ, що опікується Кримом по партійній лінії, відкидає звинувачення у зв`язках ПР із криміналітетом.

«Спроби пов`язати нас із криміналітетом, думаю, що у них (опонентів) не вийдуть. Це було в 2004 році, це було в 2005 році, це вже, на жаль, дежавю», – зазначив він сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

На думку ДЖАРТИ, політичні опоненти запустили не лише в Криму, але й в інших регіонах країни «проект» з дискредитації Партії регіонів, зокрема, шляхом створення розбратів усередині сили. «Це у них виходило до вчорашнього дня, сьогодні ми цю проблему знімаємо», – заявив він.

ДЖАРТИ вважає, що кампанія з виборів Президента України зможе об`єднати «регіоналів». «Я упевнений, що вона нас об`єднає ще більше і згуртує ще більше», – сказав заступник керівника Партії регіонів.

«Те, що Партія регіонів набере максимально голосів, особливо в другому турі, у мене немає ніяких сумнівів», – додав ДЖАРТИ.

15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації і порушення вимог статуту» і відкликати його з членів політради ПР. Рішення виносяться на затвердження засідання політради партії.

17 вересня КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід з Партії регіонів.

Крім того, він заявив, що лідер «регіоналів» Віктор ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».