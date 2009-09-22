Прогноз погоди на 23 вересня

За прогнозами синоптиків, 23 вересня в Україні збережеться тепла, суха погода, буде мінлива хмарність. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у Карпатах та на крайньому сході країни 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями приморозки 0-4°; вдень 21-26° тепла, на Закарпатті до 28°, в Карпатах 12-17°.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 23 вересня у Київській області температура вночі 8-13° тепла, вдень 21-26°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 23-25°.