Міськрада вважає незаконними нові тарифи у Севастополі

Міська рада Севастополя вважає незаконним наказ начальника цивільної оборони міста, голови міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА «Про заходи з недопущення зриву в роботі житлово-комунального господарства із забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста в осінньо-зимовий період 2009-2010 років», відповідно до якого вводяться в дію економічно обгрунтовані тарифи на комунальні послуги.

Про це сказано в затвердженому 22 вересня на засіданні президії міськради зверненні до Генеральної прокуратури України з вимогою «негайного вжиття заходів прокурорського реагування».

У документі, зокрема, підкреслюється, що наказ «грубо порушує норми статей 6, 7, 19, 140-144 Конституції України й норми законів України, що встановлюють основи конституційного ладу, правовий порядок у державі, принципи розділення влад і права місцевого самоврядування, положення даного наказу не відповідають законним повноваженням міської державної адміністрації, а також органів, що входять до єдиної системи цивільної оборони».

Севастопольська міськрада вважає, що «однією з причин виникнення даної ситуації є повна бездіяльність органів прокуратури й правоохоронних органів у сфері припинення протиправних дій посадовців Севастопольської міської державної адміністрації».

КУНІЦИН як начальник цивільної оборони міста Севастополя підписав наказ про введення «економічно обгрунтованих» тарифів на послуги із забезпечення населення міста питною водою, теплом, гарячою водою й послуги з утримання житлового фонду міста. На його думку, такий крок обумовлено реальною небезпекою зриву опалювального сезону.