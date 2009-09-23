Шуфрич назвав Москаля зайчиком

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб Геннадій МОСКАЛЬ склав повноваження народного депутата України, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Нестор ШУФРИЧ.

Він нагадав, що сьогодні МОСКАЛЬ поєднує депутатські повноваження з перебуванням на посаді заступника міністра внутрішніх справ, начальника кримської міліції.

ШУФРИЧ вважає, що МОСКАЛЬ не хоче скласти повноваження нардепа, оскільки «банально боїться втратити недоторканність». «Він просто боїться відповідальності за ті провокативні дії, які він, очевидно, готує в Криму, щоб виконати реальну роль начальника штабу від Блоку Юлії Тимошенко», - додав він.

ШУФРИЧ наголосив: поведінка МОСКАЛЯ може свідчити про те, «що він не вірить у перемогу своїх патронів, не вірить у перемогу Юлії ТИМОШЕНКО», і готує собі варіант після виборів «відсидітися в парламенті».

«Якщо у Геннадія МОСКАЛЯ не вистачить сміливості й духу, і якщо він дійсно виявиться просто таким зайчиком-боягузиком, щоб скласти мандат і цим самим виконати вимоги Конституції України, то ми (фракція) звернемося до Володимира ЛИТВИНА з вимогою, щоб він виконав Конституцію України і звернувся до Апеляційного суду з приводу позбавлення в судовому порядку МОСКАЛЯ мандата народного депутата», - наголосив ШУФРИЧ.