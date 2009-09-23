Москаль поскаржився Тимошенко на «всенародну любов» до регіоналів

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО призначити службове розслідування за фактом участі кримських чиновників у політичних акціях 16 вересня в робочий час.

Про це сказано у зверненні до керівника уряду, текст якого розповсюдив сьогодні Відділ зв`язків з громадськістю Головного управлінні МВС у Криму.

«Обстановка, яка склалася в Автономній Республіці Крим, свідчить про те, що керівники республіканських органів влади, використовуючи своє службове становище й адміністративний ресурс, намагаються впливати на політичні настрої населення півострова», - пише МОСКАЛЬ.

Він повідомляє про мітинг на підтримку кримського спікера-«регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА. Акція була організована 16 вересня, в день проведення чергового пленарного засідання кримського парламенту.

«Керівники Верховної Ради й Ради міністрів Автономної Республіки Крим, бажаючи показати «всенародну любов» до Партії регіонів, знаючи про те, що частина населення міста Сімферополя і півострова має намір вимагати їх відставки, організували мітинг прихильників Партії регіонів», - заявив МОСКАЛЬ, наголошуючи при цьому, що в акції на підтримку спікера в робочий час брали участь співробітники низки міністерств і комітетів уряду автономії і працівники сімферопольської мерії. МОСКАЛЬ додав, що в мітингу були задіяні вчителі і лікарі.

Начальник міліції Криму відзначив, що проведення в одному місці мітингів противників і прихильників кримського спікера - «двох агресивно налаштованих однієї проти іншої груп населення» - призвів до відволікання значних сил міліції для забезпечення охорони громадського порядку і недопущення зіткнень між ними.

Того ж дня в робочий час пройшов пікет на підтримку віце-мера Сімферополя Марини ЧОРНОВОЇ, яка була затримана міліцією 15 вересня за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

В акції, за даними МОСКАЛЯ, брали участь працівники сімферопольського міськвиконкому.

Заступник керівника МВС просить прем`єра «призначити службове розслідування за фактом участі державних службовців органів виконавчої влади і місцевого самоврядування автономії в мітингу і пікеті 16 вересня в робочий час і дати оцінку організаторам мітингу - керівництву Ради міністрів Криму».