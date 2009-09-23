Бойко не хоче міняти Януковича

Народний депутат України Юрій БОЙКО вважає провокацією заяву свого колеги по парламенту, поки що члена фракції «регіоналів» Василя КИСЕЛЬОВА про те, що він міг би очолити Партію регіонів замість Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Заявляю категорично - я обурений цією провокацією», - цитує БОЙКА прес-служба ПР.

Депутат відзначив, що «із здивуванням і обуренням» прочитав інтерв`ю КИСЕЛЬОВА, в якому той «намагається спровокувати протистояння» в партії.

«Нікому не вдасться зараз, напередодні президентських виборів, внести сум`яття до наших рядів. Авторитет нашого Лідера - Віктора ЯНУКОВИЧА - дуже високий. Ми всі його глибоко поважаємо і підтримуємо, і зробимо все для нашої загальної перемоги», - йдеться в заяві БОЙКА.

Екс-лідер «регіоналів» Криму КИСЕЛЬОВ впевнений, що до виборів в місцеві ради Партія регіонів повинна змінити лідера. Він вважає, що в ПР є гідні кадри, які можуть «повести за собою партію». Серед таких людей КИСЕЛЬОВ назвав Юрія БОЙКА та Валерія ГОЛЕНКА.