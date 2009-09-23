У Керчі застрелили депутата-комерсанта

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства депутата міської ради Керчі, комерсанта Сергія Ковальчука.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН начальник Керченського міського управління міліції Анатолій МІСЮРА, справа порушена за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Застреленого Ковальчука увечері у вівторок знайшли родичі неподалік від його будинку.

«Влучили в тулуб, вище поясу», - сказав МІСЮРА, уточнивши, що було декілька вогнепальних поранень.

Розслідуванням займається міліція міста. «Поки що працюємо над версіями (вбивства)», - сказав начальник міліції Керчі.

«Звичайне вбивство, нічого резонансного в ньому немає», - заявив співрозмовник агентства.

На запитання, як широко відомий Ковальчук у Керчі, МІСЮРА відповів, що він був «звичайним комерсантом», який заробляв гроші.

Ковальчук (1975 року народження) був обраний до міськради від опозиційного блоку «Не так!», був членом СДПУ(о).