Міліція звинувачує віце-мера у вилученні землі Міноборони

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму звинувачує колишнього голову комітету Сімферопольської міськради з управління земельними ресурсами Марину ЧОРНОВУ, яка зараз обіймає посаду віце-мера, у незаконному вилученні 0,3 га земель Міністерства оборони.

У поширеному сьогодні повідомленні прес-служби кримської міліції йдеться, що ЧЕРНОВА «незаконно вилучила» з власності організації «Укрвоєнкурорт» Міноборони України земельні ділянки площею 0,10 га і 0,20 га в Сімферополі.

«При складанні проектів відведення земельної ділянки, умисно винісши матеріал на сесію міськради, ЧЕРНОВА надала висновок про те, що ці землі перебувають у власності міськради, тоді як вони перебували у власності Міністерства оборони України», - сказано в повідомленні.

Проводиться розслідування.

15 вересня «в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді» ЧЕРНОВУ було затримано міліцією і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

18 вересня прокуратура Криму закрила кримінальні справи проти ЧЕРНОВОЇ у зв`язку з «неповнотою проведеної органами внутрішніх справ дослідчої перевірки».

Клопотання міліції про обрання ЧЕРНОВІЙ запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою прокуратура залишила без задоволення, й тому 18 вересня віце-мера звільнили з ізолятора. Після чого її було доставлено до лікарні.