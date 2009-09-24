У Севастополі побільшало безробітних

Кількість безробітних у Севастополі в 2009 році збільшилася.

Як повідомили у Севастопольському міському центрі зайнятості, з початку 2009 року соціальні послуги і матеріальне забезпечення одержали 6,8 тис. незайнятих громадян, що в 1,5 разу більше, порівняно з аналогічним періодом 2008 року (4,6 тис. чол.). Крім того, додали в центрі, відповідно до законодавства України про зайнятість населення, 3,8 тис. безробітних призначено виплату допомоги з безробіття, що в 1,8 разу більше, порівняно з відповідним періодом 2008 року.

Середньомісячний розмір допомоги з безробіття за вісім місяців 2009 року становив 797 грн., зростання до такого ж періоду 2008 року становило 24,1%.