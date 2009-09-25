Україна була близька до дефолту - Сорос
22:16, 25 вересня 2009Крым
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Фінансист провів телемост з Ялтою
Відомий фінансист Джордж СОРОС вважає, що Україна була близька до дефолту, зокрема через політичну ситуацію в країні.
«Україна підійшла дуже близько до дефолту», - заявив СОРОС у ході телемосту з учасниками 6-го щорічного самміту Ялтинської Європейської стратегії (YES).
На його думку, це частково відбулося через політичну ситуацію в країні.
«Президент контролює центральний банк, а уряд - ні», - сказав фінансист.
При цьому він зазначив, що «уникнення жахливої катастрофи (дефолту) – це вже велике досягнення».
СОРОС відзначив уразливість української економіки, зокрема через залежність від важкої промисловості.
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