Янукович мріє об’єднати Україну

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його метою є об’єднання України.

«Сьогодні моя мета і моя велика мрія - об’єднати всю країну», - заявив ЯНУКОВИЧ на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії, відповідаючи на запитання, як він будуватиме відносини зі своїми політичними опонентами та їхніми прихильниками, якщо стане Президентом України.

Водночас політик висловив думку, що сьогодні вже немає кордону між Сходом і Заходом країни.

«Він, на щастя, стертий діючою владою, адже вона переконала своїх виборців, що не може ефективно працювати», - сказав ЯНУКОВИЧ.