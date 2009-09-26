МВФ побачив світло у кінці тунелю
Але ще рано святкувати перемогу
|Домінік Стросс-Кан
«Якщо ви визначаєте кризу як ризик для основних фінансових установ збанкрутіти, то такий ризик достатньо низький тепер. Якщо, кажучи про кризу, ви маєте на увазі його наслідки в плані уповільнення економічного зростання в світі, то, звичайно, вона (криза) ще не закінчилася», - сказав керівник МВФ в ході телемосту з учасниками 6-го саміту Ялтинської європейської стратегії.
При цьому він додав: «Але ми вже бачимо світло у кінці тунелю».
За прогнозами СТРОСС-КАНА, у глобальних масштабах відновлення світової економіки почнеться в першій половині 2010 року. «Можливо, й раніше для деяких окремих країн», - сказав керівник МВФ.
Разом із тим він зазначив, що розрив між тим моментом, коли почнеться нове зростання економіки і піком цього зростання, займе, щонайменше, рік.
СТРОСС-КАН наголосив, що країнам як з розвиненою економікою, так і країнам, що розвиваються, доведеться боротися із зростаючим безробіттям. «Людина, яка втратить роботу в США, у Франції або у будь-якій іншій країні у листопаді, для неї криза не закінчилася, тому ще рано святкувати перемогу і говорити, що криза завершилася», - сказав він.
Глава МВФ також зазначив, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.
«Ми відновили контроль над нашою фінансовою системою, але наслідки цієї кризи відчуватимуться ще довго», - зазначив він.