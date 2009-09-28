Литвин не знає, що робити з Москалем

Питання про примусове позбавлення депутатського мандата Геннадія МОСКАЛЯ, призначеного начальником кримської міліції, буде вирішено після додаткового юридичного вивчення, заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН в ефірі ТВі, повідомили у прес-службі телеканалу.

Спікер нагадав, що разом з поданням регламентного комітету ВР про примусове позбавлення МОСКАЛЯ депутатських повноважень, він одержав і звернення самого депутата. МОСКАЛЬ поінформував про те, що перебуває в стані судових розглядів щодо законності його призначення на посаду начальника Головного управління МВС в Криму.

«І він (МОСКАЛЬ), посилаючись на відповідні норми закону, звернувся до мене з таким проханням, у зв`язку з тим, що перебуває в стані судових розбирань, то не може одночасно відбуватися два судові засідання з різних питань», - розповів ЛИТВИН.

Спікер у зв`язку з цим звернувся до регламентного комітету і до головного юридичного управління апарату ВР з проханням про правовий висновок - що робити в цьому випадку.

«Якщо вони дадуть мені висновок юридичний про те, що я повинен, незважаючи на це звернення і на вже діючий судовий розгляд, звертатися до суду, я негайно виконаю це розпорядження», - пообіцяв ЛИТВИН.

Він заявив, що це лише питання технічного і правового узгодження дій голови ВР у ситуації, що склалася.

10 вересня регламентний комітет Верховної Ради підготував документи про примусове позбавлення депутатських повноважень МОСКАЛЯ.

В Партії регіонів заявляли, що згідно з процедурою, ці матеріали перед направленням їх до суду має підписати спікер ЛИТВИН.

Народного депутата МОСКАЛЯ було призначено начальником ГУ МВС в Криму - заступником міністра внутрішніх справ України 19 серпня.