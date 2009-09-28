Москаль просить СБУ повідомити, чи порушувалися проти нього справи

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить керівника Служби безпеки країни Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА підтвердити чи спростувати інформацію про порушення CБУ кримінальних справ проти нього.

Силовик направив звернення до голови СБУ як народний депутат України.

МОСКАЛЬ мотивує прохання тим, що ряд депутатів Верховної Ради Криму заявляє про порушення спецслужбою справ щодо нього.

Відповідь НАЛИВАЙЧЕНКА на депутатське звернення МОСКАЛЬ обіцяє передати журналістам, щоб «покласти край політичним спекуляціям», а «причетних до подібного наклепу» – притягнути до відповідальності.

Прізвища кримських парламентаріїв у зверненні до керівника СБУ не вказані.