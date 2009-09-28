Круїзний, діловий і науковий туризм є перспективними для Севастополя

Перспективними в Севастополі можуть стати круїзний, діловий і науковий туризм, використання історичних можливостей міста, заявив журналістам голова міської ради Валерій САРАТОВ.

На його думку, сам по собі туризм має стати важливою складовою в розвитку Севастополя, бо від нього значною мірою залежатимуть надходження коштів до міського бюджету і наявність робочих місць для городян.

САРАТОВ вважає: для того, щоб ці перспективи реалізувати, «повинен одержати розвиток порт, і необхідно збудувати аеропорт, для цього є й прекрасна бухта, і один з кращих аеродромів в Україні» (мається на увазі аеродром «Бельбек», який спільно використовується українськими військовою й цивільною авіацією).

За твердженням голова депутатського корпусу, міськрада докладає максимум зусиль для пошуку інвестора, який би міг вкласти в розвиток аеропорту близько 120 млн. дол.

Крім того, відзначив САРАТОВ, «хоча міськрада, згідно з прийнятою програмою розвитку туристичної галузі Севастополя, й виділила - попри складний у фінансово-економічному плані 2009 рік - коштів у 5 разів більше, ніж в попередні два роки, їх явно замало».

На думку голови міськради, до кінця року належить прийняти концепцію розвитку туристичної галузі на п`ять років і затвердити план заходів.