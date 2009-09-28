Росіяне не породження пекла

Сьогодні немає підстав думати, що Україна залишить ЧФ РФ на своїй території після 2017 року, таку думку УНІАН висловив старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Володимир ЄВСЄЄВ.

«Я чітко розумію, що серед української еліти основна думка полягає в тому, що російський флот має піти. Росії буде надзвичайне важко залишити свій флот у Севастополі», - сказав ЄВСЄЄВ.

Він упевнений, що Росія намагатиметься це зробити, але немає жодної упевненості, що цей флот може залишитися.

За його словами, такі спроби можуть послужити причиною для значного тертя у відносинах двох країн, але навряд чи дійде до збройних конфліктів для відчуження Севастополя або Криму в цілому.

«Я думаю, що це не реально. З урахуванням того, що в Україні проросійської еліти по суті немає, то після президентських виборів в Україні в січні наступного року не буде, то жодних сильних змін в українсько-російських відносинах не буде. Виходячи з цього Росії розумніше готуватися для виведення ЧФ РФ. Я не бачу бази, на підставі якої Росія зможе залишити флот на території Севастополя», – сказав експерт.

Разом з тим, він відзначив, що треба розуміти, що ЧФ РФ дуже відрізняється від флоту Радянського Союзу – він не такий великий і його завдання доволі обмежені і, очевидно, звужуватимуться.

ЄВСЄЄВ додав, що виведення ЧФ буде пов`язано із значними витратами, зокрема для обладнання гаваней. Водночас для України виведення флоту не буде оптимальним рішенням, упевнений експерт. Зокрема, потрібно буде вирішити питання із зайнятістю населення Севастополя. «Втрата такою великою кількістю людей роботи створить соціальну напругу для української держави», - сказав ЄВСЄЄВ, додавши, що в Криму окрім Росії, є інші народи, які можуть поставити питання про відділення Криму. Наприклад, на користь Туреччини.

«Таким чином, не треба бачити в росіянах породження пекла. Росіяни готові співпрацювати в тому випадку, якщо ця співпраця враховуватиме взаємні побоювання й погрози. Упевнений, що реально Росія для України не є загрозою, і я хотів би вірити, що Україна не вбачає в Росії загрози», - наголосив експерт.