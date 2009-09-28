Спроба повернути Крим силою матиме для Росії серйозні наслідки

Спроба Кремля повернути силовим шляхом Крим обернеться для Росії «серйозними наслідками», таку думку УНІАН висловив старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Володимир ЄВСЄЄВ, коментуючи внесення поправок до Закону «Про оборону», що регламентує використання російської армії за територією РФ.

«Україна на Заході, зокрема в США, розглядається як надзвичайно важлива держава, і якщо Росія зважитися на використання сили щодо повернення Криму, то наслідки будуть у багато разів серйозніші, ніж наслідки після серпня 2008 року (в Грузії)», - сказав ЄВСЄЄВ.

Водночас, на його думку, побоювання української політичної еліти не обґрунтовані, тому що поправки до Закону «Про оборону», які будуть ухвалені найближчим часом, є недостатніми для введення військ.

«Наприклад, когось з громадян РФ образили в Грузії, але уявити, що через це буде введено російські війська до цієї країни, не реально», - сказав він.

В.ЄВСЄЄВ упевнений, що для введення російських військ потрібні більш серйозні підстави.

«Поправки, що вносяться, не змінюють процедуру виведення військ - для цього, як і раніше, потрібне рішення Ради Федерації. Говорити, що відбувається щось екстраординарне, не правильно. Я вважаю, що цей закон можна було ухвалити 16 років тому», - сказав ЄВСЄЄВ.