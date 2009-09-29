Китайський дипломат помер у лікарні після аварії в Криму

Віце-консул посольства Китайської Народної Республіки в Україні, який одержав травми внаслідок дорожньої аварії в районі Ялти, помер сьогодні в лікарні.

«П`ять днів лікарі боролися за його життя, але, на жаль, він помер», - повідомив по телефону кореспонденту УНІАН заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ.

Медик додав, що китайський дипломат одержав у ДТП дуже тяжкі травми.

24 вересня поблизу Ялти автомобіль ВАЗ зіткнувся з автомобілем «Мерседес» з кортежу китайської делегації. Водій ВАЗу загинув. Шість чоловік, зокрема, віце-консул і військовий аташе Посольства КНР в Україні були травмовані.

«Його (військового аташе) відправили до Києва, він перебуває у задовільному стані, але ще треба продовжувати лікування», - додав СТЕБЛІЙ.