Шеф СБУ каже, що не його справа - дипломи у заступника перевіряти

Інформацію народного депутата, керівника кримської міліції Генадія МОСКАЛЯ щодо диплома про вищу освіту у заступника голоив СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО має перевірити Головна державна служба України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, КИСЛИНСЬКИЙ, як і він особисто, не є військовослужбовцем, а є державним службовцем, тому закон про держслужбу «чітко передбачає ту установу, яка зобов’язана перевіряти - це Головдержслужба»: «Саме з нею пан Андрій і працює. І це зайва політизація від народних депутатів чи від посадовців МВС. Я думаю, що це питання треба зосереджувати туди».

НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що для того, аби дати остаточну відповідь у питанні освіти КИСЛИНСЬКОГО, треба почекати результатів перевірки Головдержслужби.

Відповідаючи на запитання про відповідальність держслужбовця, який надає про себе неправдиві біографічні дані, НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Якщо я надав неправдиві відомості, за це передбачена відповідальність згідно із законодавством… Адміністративна, кримінальна. А якщо це стосується роботодавця, то він зобов’язаний розірвати трудовий договір».

На питання, чи нестиме МОСКАЛЬ якусь відповідальність у разі, якщо його інформація виявиться неправдивою, голова СБУ відповів: «Сподіваюсь, кримінальну чи адміністративну. Це буде залежати від перевірки його статусу».

Водночас, НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що зі свого боку СБУ не проводитиме перевірки і не опитуватиме МОСКАЛЯ, звідки в нього з’явилися сумніви щодо освіти КИСЛИНСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, МОСКАЛЬ направив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі.

У зверненні міститься прохання доручити Головдержслужбі провести службове розслідування щодо держслужбовця 1-го рангу КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено і на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.