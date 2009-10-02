ОБСЄ може виділити 300 тисяч євро на розмінування Криму

Організація з безпеки й співробітництва в Європі запропонувала Міністерству з питань надзвичайних ситуацій проект-програму гуманітарного розмінування територій міст Керч і Севастополь від боєприпасів часів війни і має намір виділити Україні понад 300 тис. євро.

Як повідомили у прес-службі МНС, про це йшлося на зустрічах представників ОБСЄ з українськими посадовцями.

За 9 місяців в Криму піротехніками МНС знищено близько 240 тис. боєприпасів. Найчастіше їх вилучають у Севастополі, Керчі, в Ленінському районі, Джанкої та Красноперекопську.

Делегація ОБСЄ ознайомилась з роботою саперів та їхнім технічним оснащенням і проблемами, що виникають в роботі.

Фахівці міжнародної організації пообіцяли українській стороні, що найближчим часом складуть перелік обладнання, яке наступного року буде придбане та передане піротехнічним підрозділам МНС країни.