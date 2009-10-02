ОБСЄ може виділити 300 тисяч євро на розмінування Криму

10:53, 02 жовтня 2009
Крым
0 0

МНСникам пропонують проект-програму

Організація з безпеки й співробітництва в Європі запропонувала Міністерству з питань надзвичайних ситуацій проект-програму гуманітарного розмінування територій міст Керч і Севастополь від боєприпасів часів війни і має намір виділити Україні понад 300 тис. євро.

Як повідомили у прес-службі МНС, про це йшлося на зустрічах представників ОБСЄ з українськими посадовцями.

За 9 місяців в Криму піротехніками МНС знищено близько 240 тис. боєприпасів. Найчастіше їх вилучають у Севастополі, Керчі, в Ленінському районі, Джанкої та Красноперекопську.

Делегація ОБСЄ ознайомилась з роботою саперів та їхнім технічним оснащенням і проблемами, що виникають в роботі.

Фахівці міжнародної організації пообіцяли українській стороні, що найближчим часом складуть перелік обладнання, яке наступного року буде придбане та передане піротехнічним підрозділам МНС країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter