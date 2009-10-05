Подружжя загинуло в аварії у Криму
09:32, 05 жовтня 2009Крым
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Легковик врізався в дерево
Двоє жителів Криму загинули у результаті зіткнення легкового автомобіля з деревом на півночі півострова.
Аварія сталася пізно ввечері в неділю на автодорозі Джанкой – Красноперекопськ, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Водій ВАЗу не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на узбіччя і врізався у дерево.
У результаті ДТП загинули 61-річний чоловік і його 59-річна дружина – жителі смт Роздольне.
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