Ющенко доручив Тимошенко охороняти суверенні права України

Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів забезпечити охорону суверенних прав України у північно-західній частині Чорного моря.

Глава держави підписав указ "Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря".

Як відомо, Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України та Румунії у морі.

Уряду доручено здійснити заходи для забезпечення охорони суверенних прав України в межах морської економічної зони та шельфу по лінії згідно з географічними координатами, визначеними у рішенні ООН.