Ющенко доручив Тимошенко охороняти суверенні права України
18:53, 05 жовтня 2009Крым
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У північно-західній частині Чорного моря
Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів забезпечити охорону суверенних прав України у північно-західній частині Чорного моря.
Глава держави підписав указ "Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря".
Як відомо, Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України та Румунії у морі.
Уряду доручено здійснити заходи для забезпечення охорони суверенних прав України в межах морської економічної зони та шельфу по лінії згідно з географічними координатами, визначеними у рішенні ООН.
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