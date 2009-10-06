Міносвіти перевіряє диплом заступника голови спецслужби
За дорученням прем`єрки
Міністерство освіти та науки за дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО проводить перевірку достовірності диплома заступника голови Служби безпеки України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.
«До Міністерства освіти та науки надійшло доручення, яке зараз розглядається», - сказав міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНІАН.
Народний депутат, начальник кримської міліціїї Геннадій МОСКАЛЬ направив ТИМОШЕНКО звернення щодо використання КИСЛИНСЬКИМ «підробленого диплома» під час перебування на державній службі.
У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця, який раніше працював заступником глави Секретаріату Президента.
Звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.
КИСЛИНСЬКИЙ в інтерв’ю УНІАН не відповів чітко на запитання, чи закінчував він історичний факультет Національного університету ім. Шевченка. Заступник голови СБУ заявив, що його диплом справжній і просив дочекатися, поки пройдуть перевірки.