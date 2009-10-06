Бійку під стінами парламенту Криму кваліфікували як хуліганство

Прокуратура Центрального району Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій під стінами Верховної Ради Криму наприкінці вересня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні прокурор Криму Володимир БОЙКО.

Справу порушено за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, сказав він.

Як уточнили в прес-службі наглядового відомства, дії тих, хто влаштував бійку біля входу в будинок парламенту, кваліфіковані як хуліганство.

«Справа направлена в Центральний райвідділ міліції для проведення досудового слідства», - зазначили в прокуратурі.

Уранці 29 вересня перед початком позачергової сесії група людей заважала спікеру Анатолію ГРИЦЕНКУ увійти до будинку ВР Криму. Виникла бійка між депутатами-прихильниками ГРИЦЕНКА і протестувальниками, внаслідок якої є потерпілі.