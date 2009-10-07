Кримські прикордонники не пустили до України шістьох пакистанців
Нібито прибули поступити до вишів
Кримські прикордонники відмовилися пропустити через державний кордон України шістьох громадян Пакистану, які прилетіли рейсом «Ташкент – Сімферополь».
Як говориться в повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, молоді люди стверджували, що прибули займатися на підготовчих факультетах, щоб наступного року поступити до українських вишів.
Згідно з постановою Кабінету міністрів для зарахування до навчальних закладів України іноземці повинні надати пакет документів. «У пакистанців багатьох документів не виявилося, деякі були прострочені», - зазначили у прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління.
Крім того, представники навчальних закладів, які прибули до сімферопольського аеропорту і які, за словами громадян Пакистану, запросили їх, написали офіційну відмову від іноземців.
Пакистанцям довелося залишити державу. Прикордонники відправили іноземців на тому самому літаку, який доставив їх до України.