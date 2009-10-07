Кримські прикордонники не пустили до України шістьох пакистанців

19:41, 07 жовтня 2009
Крым
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Нібито прибули поступити до вишів

Кримські прикордонники відмовилися пропустити через державний кордон України шістьох громадян Пакистану, які прилетіли рейсом «Ташкент – Сімферополь».

Як говориться в повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, молоді люди стверджували, що прибули займатися на підготовчих факультетах, щоб наступного року поступити до українських вишів.

Згідно з постановою Кабінету міністрів для зарахування до навчальних закладів України іноземці повинні надати пакет документів. «У пакистанців багатьох документів не виявилося, деякі були прострочені», - зазначили у прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління.

Крім того, представники навчальних закладів, які прибули до сімферопольського аеропорту і які, за словами громадян Пакистану, запросили їх, написали офіційну відмову від іноземців.

Пакистанцям довелося залишити державу. Прикордонники відправили іноземців на тому самому літаку, який доставив їх до України.

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