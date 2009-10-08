Криму потрібен десяток україномовних газет, вважає Ющенко

Президент Віктор ЮЩЕНКО не допустить закриття україномовної газети «Флот України» – видання Військово-морських сил держави.

«Я не дозволю закрити цю газету. Я даю доручення і командувачу, і виконувачу обов`язків міністра (оборони) дати категоричну відповідь першому віце-прем`єр-міністру (ТУРЧИНОВУ) про неприпустимість проведення закриття українських газет», – сказав глава держави журналістам у Криму.

Президент підкреслив, що уряд мав би робити все для збільшення на півострові україномовних видань.

«Ініціатива уряду повинна полягати в тому, як замість однієї україномовної газети в Криму зробити десяток», – сказав він.

Президент висловив переконання, що джерела фінансування газети «Флот України» будуть знайдені поза урядом.

За словами ЮЩЕНКА, видання в Криму газети українською мовою є принциповим з точки зору демонстрації української присутності в регіоні.

Глава держави зазначив, що жителі Криму, незалежно від етнічного походження, є громадянами України.

ЮЩЕНКО заявив, що політики, які виступають проти української мови, перебувають в опозиції до народу.

«Хочу чітко і ясно заявити, і в Криму особливо: немає мови – немає нації, немає мови – немає держави. Паралель проста і паралель ясна: ті, хто працюватиме проти українського слова, проти української мови, працюватиме в опозиції до політики (нинішнього) Президента, працюватиме в опозиції до свого народу», – підкреслив глава держави.