Кисельова вигнали з фракції Януковича

Фракція Партії регіонів ухвалила рішення про виключення народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА зі свого складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що, відповідно до регламенту парламенту, тепер КИСЕЛЬОВ є позафракційним депутатом.

Причина виключення КИСЕЛЬОВА не оприлюднювалась.

15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити екс-лідера кримських регіоналів КИСЕЛЬОВА з лав партії за завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту і відкликати його з членів політради ПР.

17 вересня КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів.