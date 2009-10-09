Рада нацбезпеки поставить на вуха Севастополь

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН упевнений, що за підсумками перевірки, яку провели працівники апарату Ради національної безпеки і оборони України, буде немало гучних «земельних справ».

Як повідомили у прес-службі адміністрації, про це КУНІЦИН заявив, коментуючи підсумкові матеріали перевірки РНБО. Вони надійшли до міськдержадміністрації.

Основними питаннями перевірки були факти незаконного виділення земельних ділянок, що знаходяться в оренді Чорноморського флоту РФ, діяльність міської державної адміністрації і міськради у сфері земельних відносин, діяльність Головного управління Держкомзему в Севастополі та інші.

Ініціатор перевірки - Севастопольська адміністрація, зазначили в прес-службі.

За інформацією КУНІЦИНА, мали місце випадки незаконного виділення земельних ділянок, що знаходяться в оренді ЧФ РФ. «20 травня поточного року міськрада ухвалила рішення «Про передачу в оренду ТОВ «Брокерсервіс Плюс» земельної ділянки площею 4,5790 га по вулиці Адмірала Володимирського, 30, для будівництва і обслуговування кварталу багатоповерхових житлових будинків з об`єктами інфраструктури», - сказав він.

«Мало того, що це земля військового містечка №289, вона ще й не числиться у переліку ділянок і майна в додатку до міждержавної угоди по Чорноморському флоту. Тобто, згідно із законом, ця земля належить державі Україна! А міськрада з легкістю її віддала приватній структурі», - сказав голова виконавчої влади міста.

Крім того, повідомив КУНІЦИН, «посадовцями Севастопольської міськради був укладений договір оренди земельної ділянки понад 38 га військового містечка №488 з ПП «Грей» на основі рішення міськради від 10 липня 2007 року № 2401 для будівництва житлових будинків. Де узгодження з Фондом держмайна, з МЗС? Міськрада - вище? Або депутатам закон не писаний?», - ставить питання голова адміністрації.

Як додав КУНІЦИН, у матеріалах перевірки РНБО дуже багато фактів: «Перерахую деякі, найбільш кричущі. 8 квітня 2008 року Севастопольська міськрада ухвалила рішення №4028 «Про передачу ТОВ «Орлиновське мисливське господарство» в користування мисливських угідь, що розташовані на підвідомчій Севастопольській міськраді території» і рішення №4029 «Про передачу ТОВ «Кордон Мекензі» в користування мисливських угідь, розташованих на підвідомчій Севастопольській міськраді території». До приватних рук передано 18 тисяч 926,5 га зокрема, і заповідних земель».

Крім того, сказав КУНІЦИН, «вже цього року міськрада передає 3163,8534 га землі в оренду ТОВ «Золота балка». Перевірка РНБО чітко вказує - рішення було ухвалене незаконно. Міськрада перевищила повноваження».

КУНІЦИН вважає, що «підсумки перевірки РНБО для багатьох у нашому місті, в першу чергу, в міськраді, стануть дуже неприємною несподіванкою».

За його словами, матеріали передані до Генеральної прокуратури.