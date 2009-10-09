180 корупціонерів покарали в Криму

180 осіб покарано за корупцію в Криму за дев`ять місяців цього року - на 30 більше, ніж за той же період 2008-го, повідомляє прес-служба прокуратури автономії.

До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 131 корупціонера. "Найчастіше на правопорушеннях попадалися держслужбовці органів місцевого самоврядування", - зазначила прокуратура.

Судами до кримінальної відповідальності притягнуто 49 корупціонерів, серед яких: 19 міліціонерів, 15 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 11 працівників пенсійного фонду.

"З 49 засуджених корупціонерів 18 покарані за хабарництво (як - не уточнюється). 17 підсудних засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі, до 14 застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна", - мовиться у повідомленні.

Поточного року слідчими до суду направлено 49 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, якими завдано збитків на 1,2 млн. грн. Шосту частину цієї суми відшкодовано.

За дев`ять місяців минулого року в автономії адміністративне покарання за корупцію понесли 114 осіб, кримінальне - 36.