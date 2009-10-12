Легковик впав в обрив на Південному березі Криму: водій не вижив

10:38, 12 жовтня 2009
Крым
0 0

Чоловік не впорався з керуванням

Легковий автомобіль з`їхав в обрив на Південному березі Криму, внаслідок чого загинув 39-річний водій. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася у другій половині дня неділі, повідомила у понеділок прес-служба кримського управління МНС. 

«Водій автомобіля «Опель Кадет», рухаючись у напрямі Ялти, не впоравшись з керуванням, з`їхав в обрив завглибшки близько 150-ти метрів», - сказано в повідомленні.  

Співробітники гірського пошуково-рятувального загону за допомогою альпіністського спорядження підняли з обриву тіло загиблого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter