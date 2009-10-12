Легковик впав в обрив на Південному березі Криму: водій не вижив
10:38, 12 жовтня 2009Крым
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Чоловік не впорався з керуванням
Легковий автомобіль з`їхав в обрив на Південному березі Криму, внаслідок чого загинув 39-річний водій.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у другій половині дня неділі, повідомила у понеділок прес-служба кримського управління МНС.
«Водій автомобіля «Опель Кадет», рухаючись у напрямі Ялти, не впоравшись з керуванням, з`їхав в обрив завглибшки близько 150-ти метрів», - сказано в повідомленні.
Співробітники гірського пошуково-рятувального загону за допомогою альпіністського спорядження підняли з обриву тіло загиблого.
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