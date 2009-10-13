В Артеку заявляють, що на його теріторії нікого не ґвалтували

Директор Міжнародного дитячого центру "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ спростовує заяву народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА про випадки згвалтування дітей у лагері.

Як ідеться у заяві адміністрації МДЦ, поведінка народного депутата завдає важкого удару по репутації Міжнародного дитячого центру та в цілому по національних і міжнародних інтересах України.

Факти, викладені у заяві КОЛЕСНІЧЕНКА, не мають до "Артеку" жодного стосунку і не можливі на території центру, заявили у МДЦ.

"Ця брудна кампанія є логічним продовженням тривалих махінацій нечистих на руку політиків, яким нинішня адміністрація центру зламала стратегічні плани руйнації унікального соціокультурного явища - "Артек", - йдеться у заяві.

Адміністрація і трудовий колектив "Артеку" звертаються до відповідальних представників усіх політичних сил України та засобів масової інформації "припинити безглузде використання імені всесвітньовідомого Міжнародного дитячого центру для досягнення будь-яких тимчасових політичних інтересів"

КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що до нього "звернулася мати двох дітей, які були згвалтовані в "Артеку": "Я негайно забив тривогу, і ми перевірили факти. На жаль, ці факти підтвердилися. Сьогодні ми робимо все, щоб високопоставлені злочинці не уникнули відповідальності".