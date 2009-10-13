Мінсім’ї створило комісію з артеківського розбещення

В Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту створено комісію для перевірки інформації щодо ймовірного факту скоєння злочину проти дітей в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Наказ підписав міністр Юрій ПАВЛЕНКО.

Комісія, яку очолив його заступник Ростислав ДРАПУШКО, має перевірити поширену у ЗМІ інформацію та з`ясувати обставини події, повідомляє прес-служба мінмолоді.

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що до нього звернулася мати двох дітей, яких ґвалтували в «Артеку».

Директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ спростував заяву депутата і закликав політиків припинити використання центру у своїх цілях.