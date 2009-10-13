Заступника шефа СБУ звільнили

Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив Андрія КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови Служби безпеки України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Наприкінці вересня народний депутат, начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ заявив про використання КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту.

Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку.

12 жовтня міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК заявив, що КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка.

КИСЛИНСЬКИЙ назвав політично заангажованою заяву ВАКАРЧУКА про відсутність у нього диплому.

13 жовтня голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові подання про звільнення КИСЛИНСЬКОГО.