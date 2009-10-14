Пенсіонерка випала з тролейбуса в Сімферополі

Пенсіонерка отримала струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму через падіння з тролейбуса, що різко загальмував, у Сімферополі, повідомила прес-служба Державтоінспекції Криму.

Інцидент стався 13 жовтня в районі кінотеатру «Космос».

Водій тролейбуса «Шкода», рухаючись по вулиці Гагаріна з боку бульвару Леніна у напрямі вулиці Гайдара, при гальмуванні допустив падіння 76-річної пасажирки - мешканки Сімферополя - і зник з місця ДТП.