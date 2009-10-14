Пенсіонерка випала з тролейбуса в Сімферополі
11:18, 14 жовтня 2009Крым
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Старенька жінка розбила голову
Пенсіонерка отримала струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму через падіння з тролейбуса, що різко загальмував, у Сімферополі, повідомила прес-служба Державтоінспекції Криму.
Інцидент стався 13 жовтня в районі кінотеатру «Космос».
Водій тролейбуса «Шкода», рухаючись по вулиці Гагаріна з боку бульвару Леніна у напрямі вулиці Гайдара, при гальмуванні допустив падіння 76-річної пасажирки - мешканки Сімферополя - і зник з місця ДТП.
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