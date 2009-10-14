Ющенко вимагає розслідувати розбещення без огляду на тиск

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронних органів об’єднати зусилля для встановлення істини у справі щодо розбещення неповнолітніх та притягти до відповідальності винних.

Як повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, ЮЩЕНКО висловив стурбованість подіями, які відбуваються останнім часом навколо резонансного злочину, пов’язаного із фактами розбещення в Криму.

За словами ЮЩЕНКА, правоохоронні органи допускають незрозумілу утаємниченість ходу розслідування справи, при цьому слідчі органи внутрішніх справ займаються тяганиною, а належний прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням відсутній.

Між тим, за даними Головної служби інформаційної політики, глава держави ще в липні доручив Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ під особистим контролем ретельно перевірити інформацію, надану у зверненні до Президента громадянки ПОЛЮХОВИЧ. Вона повідомляла про зґвалтування її дітей і про неналежне розслідування справи у Дніпровському районному управлінні внутрішніх справ Києва. Президент звернувся до генпрокурора з вимогою відреагувати на ці повідомлення. Генеральний прокурор поінформував главу держави про порушення кримінальної справи і перевірки всіх обставин щодо злочину. Заявлялося, що прокуратурою хід слідства взято на контроль.

Тим часом, наприкінці вересня на адресу Президента щодо цієї справи звернувся народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО. Секретаріат Президента вдруге звернувся до генпрокурора щодо перевірки наведених заявником даних.

Поряд з цим, засобами масової інформації повідомляється про причетність до злочину народних депутатів України, працівників Міжнародного дитячого центру «Артек» та інших осіб. Натомість до глави держави офіційна інформація від правоохоронних органів не надходить, підкреслили в Головній службі інформполітики.

«Складається враження, що комусь кортить приховати реальні факти та імена учасників цих ганебних дій. Інакше важко пояснити, чому органи, відповідальні за дотримання правопорядку в країні, починають виконувати свої безпосередні функції тільки після набуття широкого резонансу певних подій у суспільстві та втручання ЗМІ. Так це вже було неодноразово – зокрема і у справі колишнього народного депутата України ЛОЗІНСЬКОГО», – йдеться у повідомленні.

Враховуючи особливе значення цієї справи – адже йдеться про розбещення неповнолітніх дітей – Президент вимагає від генеральної прокуратури забезпечити об’єктивність розслідування щодо усіх фігурантів справи – без огляду на політичний тиск, шантаж, посули, посади і мандати.

Задля об’єктивного розслідування справи глава держави вимагає включення до складу слідчо-оперативної групи, яка займається проведенням досудового слідства, працівників Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки.

Хід розслідування кримінальної справи, як і раніше, перебуває на безпосередньому контролі ЮЩЕНКА, який вимагає, в межах своїх конституційних повноважень, від генерального прокурора України негайно інформувати його про стан досудового слідства та вжити заходів щодо його завершення в стислі терміни.