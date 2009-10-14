Луценко: справа про зґвалтування викликає сумніви

Народні депутати таки фігурують у кримінальній справі про розбещення дітей.

"Ми отримали покази матері та однієї потерпілої дитини, що до цієї справи причетні і народні депутати України. Чесно кажу, у мене особисто викликають певні сумніви вся ця історія з огляду ось на що: ми сім місяців розслідували справу і маємо одного заарештованого і ще трьох людей, які будуть, ймовірно, будуть причетними до цього. Але за сім місяців ми ні разу не чули ні від матері, ні від дітей, ні від депутатів, які писали запити, що до цієї справи причетні депутати. Аж ось на сьомий місяць діти згадують про події трьохрічної давнини, які з ними ніби робили депутати", - сказав міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі 5 каналу