Литвин виключає другий «майдан»

Голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН виключає повторення в 2010 році, коли в Україні відбуватимуться вибори Президента, масових акцій протесту, як це було в 2004 році.

«Я виключаю можливість повторення в 2010 році 2004 року, хоча не виключаю спроб, щось робити. Людей ніхто вже не підніме, за плату навіть», - сказав він у Сімферополі.

При цьому ЛИТВИН, який є одним з вірогідних кандидатів на участь в президентських виборах, не виключає перерахунку голосів після першого туру.

«Я, розуміючи, що це останній бій і найвирішальніший, беру на себе відповідальність стверджувати, що справжнє політичне побоїще почнеться після першого туру», - сказав політик, зазначивши, що «за винятком однієї людини, всі будуть незадоволені першим туром, а для цього є величезні підстави». Зокрема, ЛИТВИН нагадав, як «сьогодні заохочують членів комісій».

«Для мене як людини не така страшна виборча кампанія, як процедура підрахунку голосів. Ти думаєш не про те, як бути почутим людьми, а як зробити так, щоб у тебе не вкрали (голоси)», - сказав він.