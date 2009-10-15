Деякі хочуть самопожертвування заради Тимошенко

Представники інтелігенції та ділових кіл Криму закликають політиків-демократів, які заявили про бажання балотуватися на пост Президента України, відмовитися від амбіцій і підтримати Юлію ТИМОШЕНКО.

«Через егоїстичні амбіції деяких політиків табір демократичних сил роздроблений. І за такої кількості претендентів у президенти перемога може дістатися висуванцеві від олігархічних кланів. У цьому разі на Україну чекають внутрішні конфлікти, розкол і втрата державності», - говориться в прийнятому сьогодні на зборах в Сімферополі зверненні, текст якого розповсюдила ініціативна група.

На думку авторів документа, ТИМОШЕНКО - єдина з претендентів на президентський пост, хто здатний «вивести країну з кризи, зберегти мир і міжнаціональну згоду».

«Забудьте про особисті амбіції, зніміть свої кандидатури і підтримайте на майбутніх виборах Юлію ТИМОШЕНКО. Весь український народ вам буде вдячний і адекватно оцінить ваше самопожертвування», - говориться у зверненні до представників демократичних сил.