Корвет «Тернопіль» вийшов з Криму для участі в операції НАТО

Корвет Військово-морських сил України “Тернопіль” вийшов сьогодні із Севастополя для виконання завдань антитерористичної операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”, повідомляє управління прес-служби Міністерства оборони.

Український корабель здійснюватиме моніторинг та патрулювання Середземного моря у складі з’єднань Об’єднаних збройних сил НАТО.

Отримані дані передаватимуться у Морський оперативний центр у Неаполі (Італія) та у Центр судноплавства НАТО у Нортвуді (Велика Британія).

Командиром походу корвета “Тернопіль” призначено командира бригади надводних кораблів Центру морських операцій ВМС України капітана 2-го рангу Романа ГЛАДКОГО.

Бойове чергування корвету триватиме до кінця листопада.