Криму на вихідні обіцяють дощі

"У природы нет плохой погоды"

У вихідні в Криму можливі дощі, повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, 17-18 жовтня температура вночі становитиме 9-14° тепла, вдень - 17-22° тепла. У суботу вітер переважно південний, 7-12 м/с, у неділю - східний, 7-12 м/с. Як повідомляє gismeteo, у Сімферополі очікуються дощі, можливі грози. В Ялті невеликий дощ прогнозують на суботу, ніч та ранок неділі. В Євпаторії також очікується дощі. У Керчі невеликі дощі обіцяють на вечір суботи та неділю. У Севастополі дощі.

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