Криму на вихідні обіцяють дощі
12:17, 16 жовтня 2009Крым
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"У природы нет плохой погоды"
У вихідні в Криму можливі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, 17-18 жовтня температура вночі становитиме 9-14° тепла, вдень - 17-22° тепла.
У суботу вітер переважно південний, 7-12 м/с, у неділю - східний, 7-12 м/с.
Як повідомляє gismeteo, у Сімферополі очікуються дощі, можливі грози.
В Ялті невеликий дощ прогнозують на суботу, ніч та ранок неділі.
В Євпаторії також очікується дощі.
У Керчі невеликі дощі обіцяють на вечір суботи та неділю.
У Севастополі дощі.
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