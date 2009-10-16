Криму на вихідні обіцяють дощі

12:17, 16 жовтня 2009
Крым
0 0

"У природы нет плохой погоды"

У вихідні в Криму можливі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 17-18 жовтня температура вночі становитиме 9-14° тепла, вдень - 17-22° тепла.

У суботу вітер переважно південний, 7-12 м/с, у неділю - східний, 7-12 м/с.

Як повідомляє gismeteo, у Сімферополі очікуються дощі, можливі грози.

В Ялті невеликий дощ прогнозують на суботу, ніч та ранок неділі.

В Євпаторії також очікується дощі.

У Керчі невеликі дощі обіцяють на вечір суботи та неділю.

У Севастополі дощі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter