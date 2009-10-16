Квартири родичів директора «Артеку» обшукують у Києві

У Києві проходить обшук двох квартир родичів генерального директора міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА, про це УНІАН телефоном повідомила його прес-секретар Людмила ЛОЗОВА.

«Прихід з обшуком означає одне, що його (НОВОЖИЛОВА) зі статусу свідка переведено у статус обвинуваченого (у справі про розбещення дітей, що нібито мало місце)», - припустила вона.

Дві години тому розпочався обшук на квартирі родичів, з якими НОВОЖИЛОВ вже довгий час не спілкувався, а годину тому - на квартирі його дідуся і бабусі.

Люди, які проводять обшуки, заявляють, що вони міліціонери, пришли з санкцією прокуратури за рішенням суду.

ЛОЗОВА вважає, що під час обшуків може бути підкинуто компромат.

«Ми побоюємося, що під час цих обшуків може бути виявлено в лапках новий цікавий компрометуючий матеріал у ході розвитку цієї історії (скандалу навколо «Артеку»)», - відзначила прес-секретар гендиректора дитячого центру.

Вона повідомила, що НОВОЖИЛОВ зараз перебуває у відрядженні в Києві, і, коли отримав інформацію про обшук на квартирі дідуся і бабусі, одразу ж «зірвався, поїхав до людей похилого віку».