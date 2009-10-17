91-річний дідусь гендиректора «Артеку» після обшуку (фото)

91-річний дідусь генерального директора Міжнародного дитячого центру "Артек" Бориса Новожилова, колишній полковник КДБ Іван Арчаков після обшуку квартири, в якій він проживає в Києві.

Обшук був проведений 16 жовтня. За словами Арчакова, один з працівників правоохоронних органів представився слідчим головного управління МВС. Всі міліціонери були в цивільному. Один з понятих виявився мешканцем Кіровоградської області.

Також Арчаков повідомив, що при обшуку з квартири зникли два дитячих фото з сімейного архіву.

Борис Новожилов зараз у кримінальній справі про розбещення неповнолітніх не має ніякого процесуального статусу (свідка, підозрюваного або звинуваченого).

Фото Олександра Синиці / УНІАН