Склад отрутохімікатів горів під Джанкоєм
Випари можуть досягти міста
Склад з отрутохімікатами горів сьогодні в районі станції «Утішне» за 15 км від Джанкою (Крим).
Влада міста побоюється, що отруйні пари можуть досягти населеного пункту.
«Пожежу загасили, однак йдуть пари, які, можливо, досягнуть міста», - повідомило УНІАН джерело в мерії.
За його словами, загоряння сталося сьогодні вночі.
«Причину (виникнення пожежі) поки не встановлено», - зазначив чиновник.
Він повідомив, що готується звернення до жителів Джанкоя.
«Хочемо народ попередити, щоб менше перебували на вулиці, сиділи вдома із закритими кватирками», - сказало джерело.
При цьому чиновник зазначив, що поки що вітер дме не убік Джанкою.
«Вітер - західний і південно-західний. Але про всяк випадок ми готуємося (попередити жителів міста), всяке може бути», - заявив він.