Зміцнення гривні може викликати масову продаж готівкової валюти

Гривня продовжує зміцнюватися, що може викликати масову продаж готівкової валюти на роздрібному ринку, таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

Він зазначив, що сьогодні на міжбанку гривня продовжила ревальвацію, і зросла відносно долара на 0,4%. За підрахунками економіста, за тиждень українська валюта зміцнилася на 2,3%, а з початку жовтня зміцнення гривні відносно долара становило 2%. Він вважає, що роздрібні котирування UAH/USD пройшли те значення курсу, за яким люди лише кілька тижнів тому купували «пільгові» долари від НБУ (UAH/USD 8,16).

Економіст повідомив, що Національний банк України не поспішає виконувати закон, що зобов`язує його перерахувати уряду 9,8 млрд. грн., що збільшує напруженість у відносинах Кабміну і НБУ. На даний момент уряд не зробив практично ніяких заяв з даного приводу, зазначив БЛИНОВ. Таким чином, підкреслив він, «конфронтація поки що знаходиться в пасивній фазі, не привносячи на ринки ніяких дестабілізуючих сигналів». За словами представників НБУ, цей закон вже опротестований у Конституційному Суді, зазначив економіст.