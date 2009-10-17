«Дев`ятка» влетіла в опору електромережі: двоє загиблих

Двоє людей загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля з опорою електромережі в Криму.

Прес-служба кримського управління МНС повідомила сьогодні, що інформація про аварію на трасі Харків – Сімферополь біля села Лозове надійшла до рятувальників у п`ятницю ввечері.

В опору врізався автомобіль ВАЗ-2109.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій і пасажир машини.