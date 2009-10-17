«Дев`ятка» влетіла в опору електромережі: двоє загиблих
13:17, 17 жовтня 2009Крым
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Двоє людей загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля з опорою електромережі в Криму.
Прес-служба кримського управління МНС повідомила сьогодні, що інформація про аварію на трасі Харків – Сімферополь біля села Лозове надійшла до рятувальників у п`ятницю ввечері.
В опору врізався автомобіль ВАЗ-2109.
Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій і пасажир машини.
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