У Сімферополі затримали педофіла

Чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні протягом кількох днів 5-річної прийомної доньки, затримали в Сімферополі 16 жовтня, повідомила сьогодні прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Дитину доставлено до лікарні у тяжкому стані.

Чоловіка арештовано згідно з рішенням суду Центрального району Сімферополя, повідомили в міліції.

Кримські правоохоронці вважають за необхідне посилити відповідальність за педофілію.

«До Кримінального кодексу України необхідно додати нові статті, а ті, що є, викласти в оновленій редакції. Покарання за подібні злочини має бути безальтернативним - довічне ув’язнення», - зазначили в міліції.

Кримське управління МВС розробило законопроект і передало його на розгляд Верховної Ради України.