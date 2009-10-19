12 будівельників-нелегалів знайшли у районі Донузлава

12 будівельників-нелегалів з Узбекистану виявили прикордонники в районі озера Донузлав на заході півострову.

Про це повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

За порушення правил перебування в Українській державі суд виніс рішення про штраф у 340 грн. стосовно кожного нелегалу, окрім 17-річного хлопця, а також про видворення іноземців за межі країни.