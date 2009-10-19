Севастополь чекає на російські мільйони

16 листопада до Севастополя з Росії надійдуть 16 млн. грн. на соціально-економічний розвиток міста, повідомив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН на брифінгу для журналістів.

За його інформацією, до Севастополя раз на півроку прибуває комісія з РФ з метою перевірки витрачання коштів, які виділяються російською стороною - відповідно до раніше підписаної двосторонньої міжурядової угоди - на участь у соціально-економічному розвитку міста.

14 жовтня чергова комісія закінчила роботу. За підсумками КАЗАРІН від імені міської адміністрації і виконуючий обов`язки командувача Чорноморським флотом РФ Олександр ТРОЯН підписали протокол, згідно з яким російська сторона зобов`язалася продовжити фінансування будівництва затверджених на 2009 і 2010 роки об`єктів.

Йдеться насамперед про газовий дюкер (газовий трубопровід по дну Севастопольської бухти, що будується з метою «закільцювати» газову систему міста, і підвищити рівень тиску газу), котельну в Качі, поліклініку в бухті Козача (у цих місцях базуються російські військові частини і найкомпактніше проживають сім`ї військовослужбовців ЧФ РФ), Мартиновський каналізаційний колектор, полігон твердих побутових відходів у Первомайській балці.

За словами чиновника, перший нинішнього року транш був у розмірі 12 млн. грн., другий складе 16 млн. грн.