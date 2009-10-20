Березовський: мене намагаються прив`язати до секс-скандалу

Російський олігарх Борис Березовський підозрює, що його намагаються прив`язати до скандалу навколо розбещення дітей в Україні люди з ФСБ і Юлія Тимошенко.

Про це він заявив газеті "Сегодня", коментуючи припущення, що Березовський причетний до роздмухування цього скандалу напередодні виборів.

"Мені важко це коментувати. Але те, що я читав в українській пресі... У мене складається враження, що люди, які намагаються мене прив`язати до скандалу, пов`язані з ФСБ, бо це типовий гебістський прийом у всіх гріхах звинувачувати мене", - сказав він.

"Це стандартний прийом, відпрацьований за ті 9 років, протягом яких я не живу в Росії. Тому це наводить мене на думку, що ці люди працюють спільно з ФСБ", - заявив Березовський.

"Мені, до речі, раніше багато хто неодноразово говорив, що деякі українські політики працюють спільно з ФСБ. І їхня поведінка під час скандалу є підтвердженням такому припущенню", - додав бізнесмен, який живе в Англії.

При цьому він підтвердив, що знайомий із Артемом Дегтярьовим, який, за інформацією "УП", очолює українське відділення "Міжнародного фонду громадянських свобод" Березовського.

"Звісно, я його знаю. Він дійсно очолює відділення в Україні названого вами фонду", - сказав бізнесмен, і підтвердив, що чув раніше про Полюховичів:

"Наскільки я пам`ятаю, Артем десь місяці чотири тому говорив про проблему з його (обвинувачуваного Дмитра Полюховича) прийомними дітьми, але не вдавався в подробиці. Я тоді не надав цьому значення. Про це я зараз шкодую. Але в той момент я не дуже розумів, що діється. Я не вник у цю історію, а сьогодні дізнаюся про неї з преси".

При цьому на запитання, чи підтримує він відносини з прем`єром України Юлією Тимошенко, російський олігарх, який живе в Англії, відповів: "Я з нею ні прямо, ні через посередників давно не спілкувався".

"Свого часу я підтримував їхній союз із Віктором Ющенком під час "помаранчевої революції". Я був категорично проти їхнього розриву і розумів, хто це робить і кому це вигідно. Вигідно це тим силам, яким невигідна незалежна Україна. І, на жаль, з мого погляду, Юлія Володимирівна загралася", - сказав Березовський.

"І таким прикладом загравання з тими, хто тягне Україну назад, була спроба створення коаліції разом із Партією Регіонів. І я тоді абсолютно відкрито сформулював своє негативне ставлення до цієї історії. З мого погляду, Тимошенко більше піклується про те, як отримати владу, ніж про інтереси народу України", - зазначив він.

"Сьогоднішня історія навколо зґвалтування дітей тільки підтверджує моє припущення, що саме так влаштовані Юлія Володимирівна. Замість того, щоб рішуче відмежуватися від депутатів її фракції, яких звинувачують, принаймні, до з`ясування всіх обставин, вона заграє з тими, хто пов`язаний із ФСБ, і намагається прив`язати мене до скандалу", - заявив Березовський, слова якого цитує Українська правда